Dançarina de Iza desaparecida é encontrada baleada e apresenta confusão mental

"A família informa que a Mileide foi encontrada na noite de domingo (3), foi ao hospital porém saiu logo em seguida, está hospedada em um hotel e já está com um familiar acompanhando. Apesar do quadro psicológico delicado estamos fazendo de tudo para trazê-la de volta à Brasília. Salientando que ela precisa de acompanhamento psiquiátrico pois está com certa agressividade e confusão mental. Caso algum profissional queira ajudar com o caso favor entrar em contato conosco. A produção da cantora IZA está acompanhando e se comprometeu em prestar toda assistência. Agradecemos o apoio de todos".

A direção do hospital relatou à reportagem que Mileide foi avaliada, mas deixou a unidade de saúde antes de receber alta. A bailarina foi encontrada pelo amigo sentada em um banco na Praia do Leme.

Milieide Guedes dos Anjos Soares, a dançarina da cantora Iza, que estava sendo dada como desaparecida desde quinta-feira (31), foi encontrada na noite de ontem. A bailarina se apresentadoria no The Town, em São Paulo.

