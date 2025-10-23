Morre Fernando Fecchio, ator e bailarino da trupe Os Parlapatões, aos 45 anos





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Fecchio, ator e bailarino conhecido por sua atuação na tradicional companhia teatral paulistana Os Parlapatões, morreu nesta quinta-feira (23) aos 45 anos. A informação foi confirmada pelo grupo de teatro, que homenagem o artista em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

"Estamos tristes. Perdemos Fernando Fecchio. Sempre é de repente. Sempre é no susto. E quando é alguém especialmente alegre, parece que fica mais difícil. Perdemos um Parlapatão que jorrou e pulsou energia, dentro e fora de cena. Fechio amado por toda a trupe, bom de bagunça e afiado na cena, fez uma legião de amigas e amigos", afirma a publicação.

Diretor e fundador da trupe teatral Companhia da Memória, Ruy Cortez também lamentou a morte de Fecchio. "Fernandinho era alegria, afeto, carisma e encanto. E o principal, um ator, um artista nato. Fica essa manhã triste, o absurdo dessa vida e muita saudade. Amigo querido, você partiu muito novo. Meus sentimentos mais profundos à família", compartilhou ele nas redes.

Nascido em São Paulo e formado pelo Teatro Escola Célia Helena, Fecchio estrelou sua primeira peça, "Te Amo Amazônia", de Paulo César Coutinho, em 1999. Durante a sua carreira, ele também esteve em versões de clássicos de William Shakespeare, José Saramago e Tennesse Williams.

Ele também esteve na série de televisão "Descolados", que era exibida na televisão. Outro de seus papéis de destaque, na peça "Rei Lear", foi relembrado pela diretora do projeto, a atriz Christiane Tricerri. "Que triste. Era lindo, um excelente ator, uma pessoa maravilhosa", disse ela nas redes.

"Sinto muito. Deus o receba", disse, por sua vez, o ator Leonardo Miggiorin. Artistas como os atores Gabriel Pinheiro e Pedro Lomes também lamentaram a morte de Fecchio.