   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Morre Fernando Fecchio, ator e bailarino da trupe Os Parlapatões, aos 45 anos

Por Folha de São Paulo

23/10/2025 18h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Fecchio, ator e bailarino conhecido por sua atuação na tradicional companhia teatral paulistana Os Parlapatões, morreu nesta quinta-feira (23) aos 45 anos. A informação foi confirmada pelo grupo de teatro, que homenagem o artista em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

"Estamos tristes. Perdemos Fernando Fecchio. Sempre é de repente. Sempre é no susto. E quando é alguém especialmente alegre, parece que fica mais difícil. Perdemos um Parlapatão que jorrou e pulsou energia, dentro e fora de cena. Fechio amado por toda a trupe, bom de bagunça e afiado na cena, fez uma legião de amigas e amigos", afirma a publicação.

Diretor e fundador da trupe teatral Companhia da Memória, Ruy Cortez também lamentou a morte de Fecchio. "Fernandinho era alegria, afeto, carisma e encanto. E o principal, um ator, um artista nato. Fica essa manhã triste, o absurdo dessa vida e muita saudade. Amigo querido, você partiu muito novo. Meus sentimentos mais profundos à família", compartilhou ele nas redes.

Nascido em São Paulo e formado pelo Teatro Escola Célia Helena, Fecchio estrelou sua primeira peça, "Te Amo Amazônia", de Paulo César Coutinho, em 1999. Durante a sua carreira, ele também esteve em versões de clássicos de William Shakespeare, José Saramago e Tennesse Williams.

Ele também esteve na série de televisão "Descolados", que era exibida na televisão. Outro de seus papéis de destaque, na peça "Rei Lear", foi relembrado pela diretora do projeto, a atriz Christiane Tricerri. "Que triste. Era lindo, um excelente ator, uma pessoa maravilhosa", disse ela nas redes.

"Sinto muito. Deus o receba", disse, por sua vez, o ator Leonardo Miggiorin. Artistas como os atores Gabriel Pinheiro e Pedro Lomes também lamentaram a morte de Fecchio.

Bastidores da Política - Governo tem projeto ruim para combater as facções Bastidores da Política
Governo tem projeto ruim para combater as facções

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


23/10/2025

Taylor Swift é indicada pela primeira vez ao Hall da Fama dos Compositores

23/10/2025

Johnny Depp reforça retorno a Hollywood e deve estrelar novo 'Um Conto de Natal'

23/10/2025

Influenciadora pede medida protetiva contra stalker após receber 'mensagens assustadoras'

23/10/2025

Morte de Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, ainda está sob investigação, diz site

23/10/2025

Filme sobre Bolsonaro com roteiro baseado em texto de Mario Frias é rodado em SP

23/10/2025

Intérprete de Dona Florinda vem ao Brasil com espetáculo sobre relação com criador de 'Chaves'

23/10/2025

Paula Toller ganha autorização judicial para usar músicas compostas com Leoni

23/10/2025

'A Sombra do Meu Pai' revê relações paternas em meio à falência da democracia

23/10/2025

The Cavern Club, pub dos Beatles, ganha unidade em São Paulo em novembro

23/10/2025

'Ajuda a criar meus filhos', diz Claudia Abreu ao convidar babá para vinheta da Globo

23/10/2025

Mia Couto, José Eduardo Agualusa e Silvana Tavano são finalistas do Oceanos

23/10/2025

Grávida, prima de Ana Castela morre aos 35 em Cuiabá

23/10/2025

Veja como conseguir ingressos para o show grátis do Maroon 5 em São Paulo

23/10/2025

Hebe Camargo terá roupas e acessórios vendidos em brechó; preços vão de R$ 49 a R$ 4.000

23/10/2025

Morre Fer­nando Fecchio, ator de destaque no teatro paulistano e ex-MTV

23/10/2025

Eugène Green ridiculariza turistas e americanos em comédia mítica por Lisboa

23/10/2025

Traição de irmã e morte: sobre o que é o filme 'Se Não Fosse Você'

23/10/2025

Ana Elisa Egreja eleva o banal à opulência ao usar folhas de ouro em pinturas

23/10/2025

Dave Ball, ícone da música eletrônica, morre aos 66 anos

23/10/2025

Congresso Mesa São Paulo reúne chefs como Rasmus Munk, da Dinamarca

23/10/2025

Susana Vieira encontra Laura Cardoso e se derrete

23/10/2025

Lô Borges é internado com quadro de intoxicação por medicamento e cancela agenda

23/10/2025

Depressão na adolescência inspira peça com Maria Ribeiro e Braga Nunes

23/10/2025

Programação da TV Aberta nesta sexta (24)

23/10/2025

'Águias da República', na Mostra, tira sarro de líderes autoritários e narcisistas

23/10/2025

Conheça Melton Sello, banda inspirada em Selton Mello, que quase se chamou Rony Tamos

23/10/2025

'Mauricio de Sousa: O Filme' é tributo digno, com erros e acertos

22/10/2025

A Fazenda 17: Michelle Barros vence prova do fazendeiro e se livra da roça

22/10/2025

'Frankenstein' de Guillermo del Toro é o destaque das estreias de cinema da semana


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!