Miss Universo acaba com limite de idade de 28 anos: 'Todas serão elegíveis'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Organização Miss Universo anunciou nesta terça-feira (12) o fim da restrição de idade do concurso. Até então, para concorrer ao título era necessário ter até 28 anos.

Por meio de nota, o Miss Universo anunciou a eliminação da regra que colocava restrição de idades no próprio Miss Universo, e nos concursos nacionais, regionais e municipais associados à franquia.

Todos concursos nacionais válidos para 2024 deverão se alinhar à mudança e não poderão restringir idades. Isso significa que toda mulher acima de 18 anos pode concorrer ao título de Miss Universo. É o primeiro grande concurso no mundo a fazer isso.

"A partir de então, todas as mulheres adultas do mundo serão elegíveis para concorrer ao Miss Universo", declarou a Organização Miss Universo por meio dos Stories do Instagram.

"O que eu amo sobre o Miss Universo é que eles estão sempre em primeiro lugar na fila, procurando maneiras de serem mais inclusivos e viver melhor de acordo com a plataforma que eles projetaram para nós. [...] É um grupo ousado de mulheres no comando aqui", afirmou a atual Miss Universo, R'Bonney Nola Gabriel, em entrevista à Women's Wear Daily, no NYFW.

MUDANÇAS

Esta é apenas uma das mudanças que o concurso vem fazendo desde o ano passado.

Há um ano, o Miss Universo também anunciava o fim da restrição de participação de mães, casadas e divorciadas para a edição de 2023.

As mudanças ocorreram praticamente ao mesmo tempo em que o concurso foi adquirido por uma magnata tailandesa, a empresária trans Anne Jakrajutatip, primeira mulher a deter os direitos do concurso internacional, no final do ano passado.

"Essas mudanças são extremamente positivas e significativas. Na minha opinião todos os outros grandes concursos internacionais deveriam seguir. Os tempos mudaram. [...] Eu inclusive aumentaria o limite de idade, como o Miss Supranational fez e agora é 32 anos", comentou a Splash em janeiro deste ano, Henrique Fontes, editor do site Global Beauties.

Até agora duas mães já foram eleitas para disputar a final do Miss Universo 2023 com sede em El Salvador, em 18 de novembro: Michelle Cohn, Miss Guatemala, e Camila Avella, Miss Colômbia. As duas possuem 28 anos e estavam no limite de idade para competir o Miss Universo na edição 2023.