'Minions 2' tem trilha sonora que vai de bossa nova a Diana Ross e Tame Impala

Tendo trabalhado com nomes como Lana Del Rey e FKA Twigs, Antonoff encomendou releituras de músicas famosas na época. É o caso de "Bang Bang" —canção de Frank Sinatra interpretada no filme por Caroline Polachek— e "Shining Star" —da banda Earth, Wind & Fire, cantada por Brittany Howard e Verdine White.

Produzida por Jack Antonoff, vencedor de seis Grammys, a trilha ainda contém uma parceria entre Diana Ross e Tame Impala, autores da canção tema do filme, "Turn Up the Sunshine".

Na lista de músicas, inclui-se a canção "Desafinado", um clássico da bossa nova composta por Tom Jobim e Newton Mendonça. No filme, a canção imortalizada pela gravação de João Gilberto é interpretada pela cantora Kali Uchis, que a incrementa com uma sonorização moderna, preservando, ainda assim, uma atmosfera retrô.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançado nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros, "Minions 2: A Origem de Gru" chamou a atenção do público com sua trilha sonora.

