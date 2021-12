Mileide Mihaile é a 12ª peoa eliminada de A Fazenda 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Mileide Mihaile foi a 12ª peoa eliminada, na noite desta quinta-feira (9), em mais uma roça do reality A Fazenda 13 (Record), com 32,38% dos votos do público. Ela disputava a preferência do telespectador com Aline Mineiro e Solange Gomes.

A diferença entre Mileide e Solange, ex-banheira do Gugu, foi de apenas 0,10% dos votos. A influenciadora foi eliminada na primeira roça de que participou.

Em seu discurso, a apresentadora Adriane Galisteu falou sobre as dificuldades das mulheres nos confinamentos. Ela citou julgamentos e acusações, além da saudade que elas sentem dos filhos nos períodos de afastamento.

"Foi muito difícil", disse Mileide sobre a sua participação no reality. Ela mencionou a falta que sentiu do filho Yhudy Lima, 11, e decepções no jogo, sem dar detalhes.

Em choque, Solange voltou para o jogo quase sem acreditar que havia recebido votos suficientes para ficar. Ela agradeceu muito e mandou recado para a filha.

No domingo (12), em uma etapa decisiva do reality, haverá uma prova especial e formação de duas roças.