Michael B. Jordan, de 'Pantera Negra', bate violentamente sua Ferrari em carro estacionado

Em 2020, Jordan foi eleito "o homem mais sexy do mundo" pela revista People. À época, ele publicou uma foto da capa da publicação em suas redes e escreveu: "Minha avó está me olhando lá de cima e falando: 'Esse é meu bebê!'". O artista foi o terceiro negro consecutivo a receber o prêmio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.