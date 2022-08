Menino tem superpoder de ver lixeiros, solitários e pessoas em situação de rua em livro

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança

Nos desenhos, eles surgem com corpos transparentes. A gente só sabe que estão ali por causa das roupas. Só elas podem ser vistas e mostram que essas pessoas estão lá. As páginas, então, surgem recheadas de casacos sem cabeças, blusas sem braços, bonés flutuantes, bermudas sem pernas.

Isso é o que aparece no dicionário quando a gente procura a palavra "invisível" -que, aliás, está bem visível no livrão, perto de "invisibilizar" e vizinha de "invitação". (Não sabe o que são? Vou deixar você pesquisar depois e descobrir. Mas não vale jogar no Google, tem que abrir o dicionário. Topa?).

