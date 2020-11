'Me sinto muito bem cantando com ele', diz Ivete sobre parceria com MC Zaac

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo, 48, e MC Zaac, 27, lançaram nesta quinta-feira (26) o single "Não Pode Parar". A parceria traz elementos de funk. Além da música, que já está disponível nas plataformas de streaming, o clipe foi disponibilizado agora há pouco no YouTube.

Com direção de Bruno Iglioti, o vídeo foi gravado na Praia do Forte (BA), com coreografia e efeitos especiais. Os cantores aparecem em meio a recortes coloridos e acompanhados por bailarinos.

"Gravar com Isaac [nome real de Zaac] foi sensacional, o processo de composição também... Ele é um talento, me sinto muito bem cantando com ele, uma música pra cima, gosto de tudo dessa música, letra, ritmo, clipe", disse a cantora sobre a parceria. "Estou muito empolgada."

O funkeiro retribuiu as palavras da colega. "Não existem palavras para expressar o quanto estou feliz e grato por participar desta canção com Ivete", afirmou. "Ela é uma grande artista que sempre admirei muito, sempre tive muito carinho e poder trabalhar com ela, é um sonho realizado."

"Tenho certeza que o público vai amar o clipe, que gravamos com tanto amor, e dançar muito ao som de 'Não Pode Parar'", concluiu.