Mas já? Adriano e noiva se separam 24 dias após casamento no civil, diz jornal

Porém, nas redes sociais já é possível entender que de fato algo aconteceu. Micaela só tem uma foto no Instagram e apagou todas as outras. Já o ex-atleta ainda tem algumas imagens com ela, mas ambos já não se seguem mais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Será que já acabou? Segundo o jornal Extra, o casamento de 24 dias de Adriano Imperador e Micaela Mesquita chegou ao fim. No começo de novembro eles haviam assinado os papéis do matrimônio civil. Procurados, nenhum dos dois foi encontrado para comentar.

