Marília Mendonça e Maiara e Maraisa estampam telão na Times Square

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Marília Mendonça e Maiara e Maraisa estampam um telão na Times Square, em Nova York, em uma campanha do Spotify como as artistas Equal Brasil. Elas não esconderam a felicidade e compartilharam a foto da propaganda nas redes sociais, nesta quinta-feira (21).

O trio está divulgando o novo trabalho de estúdio, o "Patroas 35%", que rendeu uma indicação ao Grammy Latino. Os ingressos para os shows da turnê em 2022 já estão à venda.

Marília Mendonça compartilhou uma foto no Twitter e no Instagram. Ela escreveu que fazia uma hora que estava olhando a foto delas na Times Square e pensando o que iria dizer porque não havia uma palavra que representasse o que estava sentindo.

"Daria um dicionário novo, se eu tivesse que descrever o quanto eu me sinto grata, primeiramente a Deus, às minhas patroas e ao meu time. Talvez isso passe batido na sua linha do tempo, mas se você está aqui, você faz parte disso."

A cantora falou que o peito está explodindo e marcou as cantoras Maiara e Maraisa. "Vocês não tem noção do filme que passa na minha cabeça agora. Nem nos nossos maiores sonhos imaginávamos que teríamos o trabalho das nossas vidas estampado em uma das avenidas mais famosas do mundo."

A dupla Maiara e Maraisa escreveu no Instagram, ao lado da foto, que não consegue encontrar palavras para expressar tudo que está guardado no peito nesse momento. As cantoras escreveram que quando olham a imagem lembram de tudo, desde quando começaram a cantar ainda crianças.

"Nem nos nossos maiores sonhos poderíamos imaginar que alcançaríamos tudo isso. A gente lembra exatamente quando foi que ajoelhamos e fizemos esse pedido, e Deus na sua bondade maior nos abençoou com muito mais."

As irmãs agradeceram a todas as pessoas que estiveram ao lado delas desde o início, aos pais, amigos, empresários, fãs e a grande parceira Marília Mendonça. "O coração está acelerado e os olhos cheios de emoção por estar vivendo esse sonho."