Marido de Andressa Urach diz que 'ilusório mundo artístico ficou para trás'

Na ocasião, ela disse ainda que só passou a frequentar novamente a Universal no Rio Grande do Sul, porque o bispo Guaracy Santos e a mulher dele, Thaís Santos "são pessoas de Deus". Urach afirmou que precisa do perdão de Deus e que necessita de Jesus para que sua família e casamento dêem certo.

Em suas redes sociais, ele explicou a decisão de tomar posse da conta da modelo. "Não envie direct para mim pedindo para a Andressa te desbloquear. Fui eu mesmo que te bloqueei no Instagram dela", escreveu ele. Na sequência, disse que tem ciência de que "todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho estão devidamente bloqueadas".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marido de Andressa Urach, 34, Thiago Lopes postou uma foto no Instagram na qual mostra a modelo e influenciadora digital estudando. "Orgulho do meu amor estudando para a prova da faculdade de Estética e Cosmetologia. Bem disciplinada e dedicada", escreveu na manhã deste domingo (28).

