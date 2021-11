Andrew Garfield se emociona com mensagem do elenco de 'Cobra Kai'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andrew Garfield, 38, foi surpreendido por uma mensagem do elenco de "Cobra Kai", série pela qual se declarou "obcecado" quando fez teste para o elenco do musical "Tick, Tick... Boom!", que estreou na Netflix dia 12 de novembro. Mari Mouser, Peyton Roy List e Tanner Buchanan participaram do conteúdo. "Foi muito legal, maravilhoso, descobrir que você é fã da série", disse o ator que interpreta Robby na atração.

Empolgadíssimo, Garfield foi ao delírio quando os protagonistas Ralph Macchio e William Zabka falaram com ele em vídeo divulgado pelo Netflix Film Club nesta quarta-feira (24). "Obrigado por ser um super fã", disse o ator que dá vida a Daniel Larusso. Já o Johnny Lawrence da série afirmou que também era fã de "Tick, Tick... Boom!".

Ambos encerram com o lema da academia de lutas de John Kreese, antagonista do professor Miyagi, em "Karatê Kid", trilogia dos anos 1980, que deu origem a "Cobra Kai": "No mercy", que pode ser traduzido como "sem misericórdia". Garfield interagiu com os atores entusiasmado, como se fosse ao vivo, e não um conteúdo gravado previamente.

"Eles sabem que eu existo. Estou muito emocionado e comovido com isso. Deus! A vida pode ser boa, às vezes. A vida pode ser muito legal. Esse foi um dos melhores momentos da minha vida", disse o protagonista de "O Espetacular Homem-Aranha" (2012), "O Espetadular Homem-Aranha: a Ameaça de Electro" (2014) e "Até o Último Homem" (2016), longa pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

"Meu corpo está como se se fosse Natal", disse Garfield, aos risos, após se despedir dos astros da série. A quarta temporada de "Cobra Kai" deve estrear dia 31 de dezembro na Netflix.