Maria Gladys nega desaparecimento e diz não saber de ajuda da neta

Por fim, ela fez um apelo: "Minha filha está enfrentando uma disputa judicial pela guarda do filho. Ela é uma mãe maravilhosa, e eu estou preocupada com ela. Toda família tem seus problemas, mas eu amo todos os meus filhos e netos. Só peço que parem de inventar coisas.Me deixem em paz."

Mia Goth começou carreira no cinema aos 19, ao participar do filme "Ninfomaníaca" (2013), de Lars Von Trier. Ela é protagonista de alguns dos títulos mais aclamados do terror dos dias atuais, como "X - A Marca da Morte" e "Pearl", antecessores de "MaXXXine" e "Piscina Infinita", "Suspiria" e "Marrowbone". A tia da atriz britânica a criticou por pouco ajudar em relação a qualquer coisa que envolva a avó.

A atriz explicou o motivo de ter viajado para Jacutinga, cidade do interior de Minas Gerais, onde está hospedada em uma pousada: "Eu amo esse lugar. Aqui é tranquilo, gosto de tomar minha cervejinha, conversar com os amigos. Quero viver aqui e seguir trabalhando", contou.

