Marcelo Serrado diz ser 'duro dançando' e que filhos o fizeram aceitar Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcelo Serrado, 53, teve um motivo bem especial para aceitar o convite para participar do Dança dos Famosos 2020. "Confesso que o meu maior incentivo para participar do Dança foram os meus filhos", contou o pai de Catarina, 15, e dos gêmeos Guilherme e Felipe, de 7 anos.

Animado para a estreia, ele conta que está no quadro para se divertir. "Confesso que sou um pouco duro dançando (risos), então, nas festas que eu vou fico de longe, olhando", afirmou. "Essa participação vai ser boa para poder me soltar, me ajudar no meu trabalho, estava fazendo sapateado justamente por causa dos musicais, mas, com a pandemia, dei uma parada."

Apesar de não ter mudado a rotina de treinos, ele diz que está enfrentando o novo desafio como se fosse um personagem. "Já pratico atividade física no meu dia a dia e a dança será mais uma. E, como estou me preparando para um novo papel aqui na Globo, a disciplina na academia e na alimentação está dobrada", comparou.

Fã, ele lembrou que essa não é sua estreia no quadro. "Já tinha participado do júri artístico e adorava acompanhar os meus amigos -como o Danton Mello, Dani Calabresa, Barbara Paz- nas outras competições", disse. "Hoje, estou do outro lado, como participante (risos)."

Serrado também diz que não tem nenhum grande medo na competição. "Gosto de desafios, eles são bem-vindos", avaliou. "Eu vim para me divertir e é isso que quero fazer nesse quadro. Vejo a dança como uma confraternização de amigos e vou ali para mostrar um pouco do Marcelo Serrado na dança, me divertir e superar os novos desafios. O importante é participar."

Por isso mesmo, promete levar para as coreografias muito do bom humor que empresta a alguns personagens, como o Crô de "Fina Estampa" (Globo, 2011-2012). Em paralelo ao Dança, ele também está gravando participação na nova temporada de um de seus humorísticos favoritos.

"Estou muito feliz em fazer a 'Escolinha' e interpretar o Ptolomeu, porque eu sempre fui muito fã do programa, desde o Chico Anysio até esta temporada, com outros colegas", elogiou. "Eu sou muito grato por estar participando desta edição e temos muitas surpresas incríveis vindo por aí."