'Máfia dos Tigres': série estreia em 17 de novembro na Netflix

Lançada em março do ano passado, a série mostra detalhes de zoológicos e santuários caseiros americanos, sobretudo os do excêntrico Joe Exotic, no estado americano de Oklahoma. Com direção de Rebecca Chaikin e Eric Goode, a primeira temporada expõe também conflitos travados entre Exotic e a autoproclamada ativista dos animais Carole Baskin.

