Mãe de Britney Spears afirma que ela só quer que a filha 'seja feliz'

Lynne tentou entrar em contato com sua filha depois que elas se desentenderam sobre a controversa tutela da cantora. Após as núpcias Britney em 9 de junho, Lynne comentou no post da filha no Instagram com fotos da cerimônia luxuosa que aconteceu em sua casa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lynne Spears afirma que ela só quer que a filha Britney, 40, seja "feliz" em meio ao conflito entre as duas. Essa foi a resposta dela a um fotógrafo que perguntou na quinta-feira (23) como ela estava se sentindo depois de não ter sido convidada para o casamento de sua filha com Sam Asghari, 28.

