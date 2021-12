Longa animado 'Através do Aranhaverso' será dividido em duas partes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O painel da Sony na CCXP Worlds 2021 trouxe aos fãs da Marvel uma notícia muito aguardada: além de revelar um trailer do novo longa-metragem de "Através do Aranhaverso", também contou em primeira mão que o filme terá duas partes.

A produção é sequência a "Homem-Aranha: No Aranhaverso", longa de 2018 que apresentou o personagem Miles Morales ao universo cinematográfico da Marvel.

O segundo filme traz o protagonista na universidade, mais velho e com aparência mais madura, porém com velhos hábitos: ele começa o trailer deitado, ouvindo música, completamente distraído... Até ser interrompido por Gwen, que chega através de um portal para outro universo.

Essa não foi a única novidade relacionada ao cabeça de teia: o ator britânico Tom Holland compareceu em vídeo para apresentar ao público detalhes de "Homem-Aranha 3: Sem Volta para Casa". "É o começo de um multiverso de possibilidades", disse o ator, protagonista da saga.

O painel ainda trouxe entrevistas com os três atores dos icônicos vilões que retornam à saga: Willem Dafoe (Duende Verde), Jamie Foxx (Electro) e Alfred Molina (Octopus ou Doutor Polvo). Os três conversaram casualmente sobre a experiência de voltar aos personagens que interpretaram em outras fases do Homem-Aranha no cinema.

"Gostei da ideia de estar retornando a algo, mas algo diferente", comentou Dafoe, sobre fazer mais uma vez o personagem que interpretou 19 anos atrás.

Quando questionados sobre como foi vestir os figurinos novamente, Dafoe confessou: "Ninguém sabe o quão desconfortáveis aquelas roupas são", riu. "Mas estão muito mais confortáveis do que antes. Ele está mais diferente, houve atualizações no figurino".

"Os tentáculos são todos digitais, enquanto no filme original, eram mecânicos e presos a mim", detalhou Alfred Molina, sobre as principais armas do Doutor Polvo, também conhecido como Octopus.

A terceira estreia no painel foi do filme "Morbius", cujo trailer oficial foi lançado em novembro. A CCXP apresentou a cena em que o personagem de Jared Leto, Michael Morbius, ao tentar curar sua doença sanguínea rara, transforma-se em algo nada humano e muito fora de seu controle.

O longa será lançado no Brasil em 20 de janeiro de 2022, e tem no elenco Michael Keaton, Matt Smith e Adria Arjona.