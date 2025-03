Linn da Quebrada é internada para tratar abuso de substâncias e depressão

A assessoria de imprensa não confirma que a pessoa do vídeo seja Linn e fala apenas em "afastamento temporário das atividades profissionais". No último sábado (15), a artista cancelou um show que faria na Casa Natura Musical, "Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados".

A assessoria de imprensa da artista informou à reportagem que ela tem "enfrentado desafios relacionados à saúde mental que resultaram no abuso de substâncias e no agravamento da depressão."

