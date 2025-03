Justiça proíbe que fotos dos corpos de Gene Hackman e sua mulher sejam divulgados

Ele atuou em mais de 80 filmes, além de ter trabalhado na televisão e no teatro durante uma longa carreira que começou no início dos anos 1960, fazendo séries de televisão e na Broadway.

Um juiz de Santa Fé tomou a decisão após um representante dos espólios do ator pedir ao tribunal que impedisse a liberação de imagens, não só dos corpos, mas também dos relatórios da autópsia. A ordem também restringe a divulgação a imagens do interior da casa do casal. Uma audiência sobre o caso deve ocorrer no dia 31.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça americana proibiu a divulgação de fotos e vídeos dos corpos do ator Gene Hackman e de sua mulher, Betsy Arakawa. Eles tinham 95 e 65 anos, respectivamente, e foram encontrados mortos na casa onde moravam, perto da cidade de Santa Fé, no dia 26 de fevereiro.

