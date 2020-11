Liniker vai interpretar a motogirl em série de ficção da Amazon Prime Video

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora Liniker, 25, vai protagonizar a série "Manhãs de Setembro", nova série original da Amazon Prime Video. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19) pela plataforma de streaming.

A primeira temporada de "Manhãs de Setembro" terá cinco episódios de trinta minutos cada. A estreia está prevista para 2021.

Na trama, Liniker vai interpretar a motogirl Cassandra, que deixa a própria cidade para trás decidida a não fazer concessões para se tornar uma mulher trans livre e independente. "Depois de anos comendo o pão que o diabo amassou, finalmente as coisas começaram a entrar nos eixos", diz o material de divulgação.

Além do namorado Ivaldo (Thomas Aquino) e de um lugar para morar sozinha, Cassandra se realiza ao conseguir se apresentar como cover da cantora Vanusa (1947-2020). Porém, tudo muda quando uma ex-namorada, Leide (Karine Telles), reaparece com um menino que diz ser filho de Cassandra.

"Quando nós conseguirmos nos ver em multidão, em papéis de destaques, cargos de poder, com estórias possíveis sendo contadas e a certeza de que nossa memória estará viva e caminhante, então, poderemos sentir que atravessamos as barreiras do limite", comemorou Liniker. "Principalmente se tratando do cinema brasileiro. Cassandra não cabe numa linha de texto ou num raciocínio, ela é gigante e cheia de sonhos."

Também estão no elenco Paulo Miklos, Gustavo Coelho, Isa Ordoñez, Clodd Dias e Gero Camilo. Além disso, a cantora Linn da Quebrada faz uma participação especial. A série é dirigida por Luis Pinheiro e Dainara Toffoli, com roteiro de Josefina Trotta, Alice Marcone e Marcelo Montenegro. A produção é de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, da O2 Filmes.

"É uma grande conquista anunciar uma produção tão significativa e diversa como 'Manhãs de Setembro', que aborda discussões sociais urgentes e necessárias", diz a head de Conteúdo Brasileiro Original para o Amazon Prime Video, Malu Miranda. "Esta é uma história linda e divertida sobre família, contada por um time repleto de muito talento. Tenho certeza que as pessoas vão adorar Cassandra tanto quanto nós."