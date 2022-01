Laís e Bárbara vencem primeira prova de resistência do BBB 22 após 12 horas

Os dois participantes mais votados pela casa irão disputar a prova de bate e volta com o indicado pelo contragolpe. Vale lembrar que o indicado do Líder vai automaticamente para o Paredão, sem chances de escapar.

No dia de formação da berlinda, o Líder irá indicar uma pessoa e ela poderá usar o poder de contragolpe, puxando alguém junto para o Paredão. Cada integrante da casa indicará duas pessoas no confessionário.

Na próxima sexta-feira (21), acontecerá a terceira e última prova da semana. Esta também será jogada em dupla e quem vencer poderá escolher entre a Liderança e o Anjo, desta vez, autoimune, ou seja, escapando do primeiro Paredão que será formado no domingo (24).

Nesta quinta-feira (20), será a vez dos participantes do Camarote disputarem prova valendo imunidade. Em isolamento após receberem diagnóstico positivo para a Covid-19, Jade Picon, 20, Linn da Quebrada, 31, e Arthur Aguiar, 32, devem entrar na casa na quinta. Os três convidados seguem de quarentena em um hotel no Rio de Janeiro (RJ), aguardando a liberação médica.

SÃO PAULLO, SP (FOLHAPRESS) - Laís e Bárbara são as vencedoras da primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 2022 (Globo). Elas ganham imunidade e prêmio de R$ 10 mil em compras nas lojas Americanas cada uma.

