Justiça exclui da web especial de comédia de Léo Lins com piadas sobre minorias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Léo Lins foi obrigado a apagar um especial de comédia de seu canal no YouTube nesta terça-feira (16). O clipe, que tinha mais de 3,3 milhões de acessos, contava com piadas sobre minorias e teve sua retirada determinada após um pedido do Ministério Público. O próprio humorista confirmou essas informações.

Segundo ele, a retirada do vídeo deve "abrir um precedente perigoso para a comédia e arte em geral". Em algumas publicações, nas quais Lins fazia uma contagem regressiva para o banimento do material, ele fez alguns desabafos.

"Esse processo tem consequências absurdas. Há muito mais em jogo. A justificativa para remover meu show de stand-up pode ser usada basicamente para remover 95% dos especiais de humor. Fora pedidos, a meu ver, desproporcionais por contar piadas num palco de teatro igualando uma expressão artística a um ato criminoso", escreveu.

Em outro post, ele contou que seu advogado já estava entrando com uma defesa e que pretendia fazer um vídeo relatando o que está acontecendo.

Conforme o jornal Gazeta do Povo, a decisão da juíza Gina Fonseca Correa aponta que o comediante estaria "reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados", mencionando em suas piadas temas como escravidão, perseguição religiosa, minorias e pessoas idosas e com deficiências.

No vídeo em questão, Lins fala sobre um "ranking de privilégios que existe hoje na sociedade". "Na base, está o velho. Em cima, está o nordestino pobre. Depois dele, está a mulher grávida, que tem assento especial. Em cima dela, está o gordo que também já tem assento especial. O gordo é uma grávida que se autoengravidou. (...) Em cima do gordo, está o deficiente que tem assento, não pega fila. A prova disso é que um velho nordestino, gordo e deficiente virou presidente", diz ele, em trecho que continua disponível nas redes sociais.

MAIS POLÊMICAS

Lins, em 2020, se desculpou com a então namorada, Aline Mineiro, por fazer piada com autistas. "Às pessoas que vieram educadamente, aos familiares de autistas, aos autistas, desculpa. Às pessoas que vieram com agressividade, os torturadores digitais, às pessoas que exigiram um pedido de desculpas para o seu ego, eu sugiro terapia", falou em setembro ao se retratar.

O humorista também já foi acusado de gordofobia pela modelo Bia Gremion que fez um boletim de ocorrência contra ele. Tudo começou quando Lins publicou uma foto dela de lingerie abraçada ao namorado, o fotógrafo Lorenzo Magnaboschi, com uma inscrição da frase "tudo bem ser maior que seu parceiro". Na legenda, ele escreveu: "Chamei sua atencao? Que bom, rola pro lado". Ao lado, ele dava informações sobre um show de stand-up dele.

Em 2021, após fazer piadas com o peso da bailarina plus size Thais Carla, Lins perdeu em primeira instância processo contra ela. O comediante chegou a fazer outro vídeo para dar a sua versão do caso e usou mais piadas contra pessoas gordas.

Com quase 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no YouTube, Léo ficou nacionalmente conhecido ao participar do The Noite (SBT). O carioca, que se intitula como Rei do Humor Negro, começou na vida artística atrás das câmeras, como redator do Legendários (RecordTV).