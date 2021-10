Justiça determina que Cuba Gooding Jr. seja julgado em 1º de fevereiro

Gooding foi acusado em setembro de 2018 de apalpar uma mulher em um restaurante. No mês seguinte, recebeu a acusação de tocar as nádegas de uma outra mulher. Depois, em junho de 2019, de apalpar uma moça em um bar de Manhattan.

Em julho, um juiz americano concluiu que o ator é culpado no processo civil aberto por uma mulher que o acusou de estupro. O crime teria ocorrido duas vezes em Nova York, em 2013. A conclusão foi realizada após Gooding não responder a acusações no tribunal.

"Este caso está na minha agenda há três anos. Esta é uma data de julgamento firme e tem que acabar", disse o juiz Curtis Farber. O advogado de Gooding, Peter Toumbekis, de acordo com o site, queria que o julgamento acontecesse no final do próximo ano, mas não foi acatado.

