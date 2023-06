Juliana Paes se pronuncia após crítica por estrelar anúncio de cia área

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Juliana Paes, 44, se pronunciou após críticas por estrelar a campanha da companhia área Virgin Atlantic, que terá uma nova frota de voos entre Londres e São Paulo.

No vídeo, a atriz aparece dentro de um avião vestida de comissária de bordo e também de passista, sambando entre as fileiras e os passageiros. Logo, os seguidores reagiram e afirmaram que o anúncio traz estereótipos brasileiros, além de trazer elementos, como maracas, que não refletem a cultura brasileira.

Além disso, os usuários das redes sociais apontaram que o texto não reflete o que simboliza o destino final, que é São Paulo. Isso porque no texto do anúncio a companhia área diz que estão "animados para voar para casa do samba, caipirinhas, praias, belas maravilhas naturais e rica história arquitetônica".

Após a viralização do anúncio, a atriz não ficou quieta e respondeu em seu Twitter.

Segundo ela, a ideia era justamente zoar com esses esteriótipos, fazer algo bem absurdo.

"Topei a brincadeira por isso. Mas depois de todos esses anos, o resultado não ficou como esperado? uma pena, porque essa gravação foi bem divertida", disse a atriz.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também reagiu ao vídeo e fez críticas quanto ao fato do anúncio trazer mais simbologias da capital fluminense do que a cidade paulista.

"Entenderam? Eles fazem o voo para São Paulo, mas vendem o Rio. Com todo respeito, essa Virgin Atlantic tinha que ser processada por propaganda enganosa! Mas ainda tenho 'fé carinhosa' que o ministro Marcio França vai permitir aos gringos chegarem direto aonde eles querem ir. E depois, claro, dar uma passada na querida e incrível São Paulo pegando uma ponte aérea no Santos Dumont para Congonhas!", falou o prefeito.