Jornalista Chico Garcia apresenta melhoras e deixa UTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista da Band Chico Garcia, 39, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) onde estava internado desde segunda-feira (19) devido a uma pneumonia em decorrência da Covid-19. Ele seguirá tratamento no quarto de hospital, em São Paulo.

"Amigos, a melhor notícia que posso dar para todos é: Chico teve alta da UTI e em breve estará no quarto. Ainda segue com oxigênio, mas começou os testes para a retirada", informou a mulher dele, Mila Alves, por meio das redes sociais na tarde desta sexta-feira (23).

"Segundo o médico da UTI e a infectologista, ele teve uma 'recuperação surpreendente' e 'atípica', que eles não sabem explicar", disse a também jornalista, em seguida agradecendo ao apoio que tem recebido.

"Mas nós sabemos. Foi a força do próprio Chico em lutar, com a ação dos médicos, somados com esta corrente de energias e orações maravilhosa. Um dia melhor do que outro. Obrigada do fundo do meu coração", concluiu.

Comentarista do programa de esportes Jogo Aberto, Garcia foi hospitalizado dia 17 de julho, fazendo uso apenas de oxigênio. Quatro dias antes da internação, o jornalista tinha usado as redes sociais para avisar que tinha testado positivo para a Covid-19 e que, por isso, ficaria afastado do trabalho.