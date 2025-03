Jonatas Faro diz que sua harmonização facial virou polêmica e assegura: 'Estou feliz'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jonatas Faro curtiu a área VIP do primeiro dia de Lollapalooza nesta sexta-feira (28) e falou com o F5 sobre a mudança de visual, que virou notícia durante o Carnaval. O ator também comentou sobre a relação com seu filho.

O galã de "Cheias de Charme" (2012) disse que realizou harmonização facial. "Eu fiz, desfiz e isso virou uma polêmica. Eu acho que o importante é estar feliz por dentro. Estou ótimo", contou.

Internautas disseram que Jonatas apareceu "irreconhecível" após o procedimento. Já ele diz que está mais velho (o ator tem 37 anos) e que talvez esse seja o motivo da surpresa.

Jonatas é pai de Guy, de 13 anos, com Danielle Winits. No fim do ano passado, a atriz falou sobre a maternidade e disse que cria o filho sozinha.

"Eu amo muito meu filho. Ele é o amor da minha vida. E amo também a mãe dele. É uma guerreira", disse o ator.

Danielle disse ainda que Guy considera André Gonçalves, seu marido há sete anos, como seu verdadeiro pai. "Eu tento ser o mais presente possível", disse Jonatas sobre o assunto.