João Gomes anima público da Virada Cultural mesmo com atraso e falha técnica

O show contou com dois convidados. Silva, que se apresentou no mesmo palco na noite anterior, cantou suas "A Cor é Rosa", "Um Pôr no Sol na Praia" e "Fica Tudo Bem".

O músico não ficou só nas suas músicas mais ouvidas. Não faltaram sucessos como "Meu Pedaço de Pecado" e "Dengo" —duas faixas que, aliás, ilustram o apelo do cantor aos carentes solteiros ou comprometidos. Mas houve ainda espaço para outras menos escutadas, como "Eu Tenho a Senha" que, como todas as outras, foi cantada por uma plateia entusiasmada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase 40 minutos de atraso, João Gomes subiu ao palco do Anhangabaú, na Virada Cultural, para se apresentar para um público animado e impaciente. Começou com "Coração de Vaqueiro", agitando o segundo show mais lotado deste domingo na praça Ramos de Azevedo.

