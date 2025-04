Jean Paul Gaultier anuncia o holandês Duran Lantink como novo diretor criativo

Em um comunicado, Gaultier disse ver em Lantink a energia e a audácia que ele tinha no começo de sua carreira, e que o estilista o sucede como novo "enfant terrible". O mais novo, por sua vez, se disse honrado em assumir o posto, e disse que o veterano fez parte de uma geração que abriu caminhos para as próximas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.