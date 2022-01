Jamie Lynn Spears compartilha pedido de desculpas de Britney Spears

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Jamie Lynn Spears, 30, afirma ter recebido um pedido de desculpas de sua irmã, Britney Spears, 40, e compartilhou a mensagem de texto com o público em seu novo livro de memórias, segundo o site Page Six.

"Em uma mensagem recente da minha irmã, ela se declarou: 'sei que não é sua culpa e sinto muito por estar tão brava com você. Embora eu seja sua irmã mais velha, preciso de você mais do que você precisa de mim e sempre precisou'", escreveu Jamie Lynn no livro "Coisas que eu deveria ter dito".

O representante de Britney não respondeu quando a Page Six entrou em contato para confirmar a autenticidade da mensagem.

As irmãs Spears estão em atrito há anos, pois Britney sentiu que Jamie Lynn não estava lá para ela durante sua batalha de tutela.

Embora não esteja claro quando a estrela pop enviou o suposto mea-culpa, a atriz o incluiu no capítulo de seu livro que detalha a audiência bombástica de junho de 2021 em que Britney disse que sua família "deveria estar na cadeia" pela tutela abusiva a que foi submetida durante 13 anos, que foi encerrada em novembro.

"Eu rezo pelo dia em que ela compartilhe essas palavras com o mundo", Jamie Lynn escreve sobre o suposto pedido de desculpas de Britney. "Não tenho controle sobre nada que a mídia relata e não posso ser responsabilizada por algo sobre o que não tenho absolutamente nenhum controle."

Embora as irmãs possam ter se entendido em algum momento, a publicação do livro reabriu velhas feridas. Uma fonte disse exclusivamente ao Page Six na semana passada que Britney estava "revirando os olhos" com Jamie Lynn falando sobre sua briga durante entrevistas na TV promovendo seu livro de memórias.

No entanto, uma segunda fonte rebateu que Jamie Lynn "não ficou surpresa com essa reação, porque essa é a reação que ela recebeu de sua família durante toda a vida".

Britney, que deixou de seguir Jamie Lynn no Instagram no início deste mês, tentou acabar com a briga tuitando no sábado (15): "vamos! Nós deveríamos ter o apoio um do outro. Mas o que você está dizendo realmente me confunde! Só sei que te amo incondicionalmente! Vá em frente e diga o que quiser. É tão brega para uma família brigar publicamente assim!"

Jamie Lynn afirmou ter "tentado muitas vezes" resolver suas diferenças em particular. "Isso é embaraçoso e tem que parar", escreveu no Instagram.