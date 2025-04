Internada após mal súbito, Leci Brandão ganha previsão de alta: 'Passa bem'

Atualmente, a artista está sob observação da equipe médica do hospital Samaritano Paulista e deve ganhar alta médica ainda hoje. "A cantora passa bem, está lúcida e deverá ter alta ainda hoje no início da noite", diz o comunicado.

A cantora teve um pico de pressão e sofreu um mal súbito durante show no Festival Isso É Samba, na tarde deste sábado (12), em São Paulo). Após passar mal no palco, ela foi conduzida a uma ambulância UTI e levada ao hospital Samaritano Paulista.

