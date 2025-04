Ex-namorada de Davi Brito quebra silencio com reflexão sobre caráter

Adriana Paula, ex-namorada de Davi Brito, se pronunciou neste sábado (12) após término em meio a polêmica de possível gravidez.

A cirurgiã-dentista compartilhou uma reflexão sobre caráter no Instagram. "Se o teu melhor nunca dependeu do pior de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o do caráter"

Apesar de não ter marcado o ex-BBB, a mensagem pode ser entendida como uma indireta. O post foi compartilhado após os vídeos de Davi chorando e pedindo desculpas em suas redes sociais.

Fim do relacionamento

Davi afirmou que Adriana terminou o namoro após ele revelar que ela está grávida. "A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. [...] Eu não tenho ninguém para desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar", disse.

Depois, ele mandou um recado para a agora ex-namorada. "Adriana, você é uma menina boa. Você é especial. Encontre alguém que te ame, que cuide de você."

Davi anunciou gravidez em live

Na terça-feira, Davi fez uma transmissão ao vivo em que anunciou que Adriana está grávida. "Eu, Davi, como pai da criança que está vindo, não sei ainda o sexo porque vamos fazer o chá de fralda. Eu estou à disposição 100%, 100% para ajudar no que for preciso. Como desde o dia que eu descobri, eu já estou já me movimentando para poder receber", disse o baiano vencedor do Big Brother Brasil 24.

Davi e Adriana estavam juntos desde janeiro. Desde então, publicaram várias fotos juntas e declarações de amor. "Sei que esse é apenas o começo de tudo o que Ele preparou para nós. Nossa história já foi escrita por Deus, e viver esse amor ao seu lado é a minha maior bênção", escreveu ela na última publicação.