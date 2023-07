Harry Styles é atingido por objeto durante show em Viena

No dia 4 de julho, a cantora britânica Adele fez um apelo ao público durante seu show, em Las Vegas, para que parem de atirar objetos no palco: "Você percebeu como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Você já viu isso?". E completou: "Atirem algo em mim, e eu mato você. Parem de jogar coisas nos artistas!".

Durante a performance de sua turnê "Love on Tour", Styles foi surpreendido quando estava caminhando pelo palco e colocou a mão no olho esquerdo após ser atingido pelo objeto.

