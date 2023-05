'Guardiões da Galáxia Vol. 3' e 'A Primeira Morte de Joana' chegam aos cinemas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aguardada continuação da história dos "Guardiões da Galáxia" chega aos cinemas de São Paulo nesta quinta-feira (4). O filme é a principal estreia da semana, que tem sete novidades no total.

No longa da Marvel, a equipe de heróis desajustados enfrenta mais uma missão enquanto se recupera da perda de Gamora em "Vingadores: Guerra Infinita".

Outro lançamento o drama nacional "A Primeira Morte de Joana", que recebeu cinco indicações no Festival de Gramado e venceu três delas.

BEM-VINDA, VIOLETA!

Para concluir seu novo romance, Ana ingressa em um laboratório de escrita. No local, o criador do método pede que os escritores vivam como os seus personagens, mas, ao contrário da autora, a protagonista do livro é uma mulher imprevisível e violenta.

Brasil, 2022.

Direção: Fernando Feres Fraiha.

Com: Débora Falabella, Darío Grandinetti e María Ucedo.

16 anos

DANÇANDO NO SILÊNCIO

Houria, que sonha em ser bailarina, perde a voz e parte dos movimentos depois de sofrer uma agressão. Prestes a desistir da carreira na dança,

ela conhece mulheres com traumas parecidos que a incentivam a seguir em frente.

Argélia, 2022.

Direção: Mounia Meddour.

Com: Lyna Khoudri, Francis Nijim e Rachida Brakni.

14 anos

DOS 3 AOS 3

O documentário acompanha Ravi dos três meses aos três anos de idade. Sua mãe, Bianca, guia os cuidados pelos ensinamentos da pediatra austríaca Emmi Pikler. A metodologia desenvolvida pela especialista preza pelo cuidado com a saúde física e o respeito à individualidade da criança.

Brasil, 2023.

Direção: Bianca Bethonico e Pablo Lobato.

Livre

GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL.3

Depois de perder Gamora, Peter Quill tenta manter a equipe unida e encontrar seu lugar no espaço. Na nova missão, eles partem em busca de um amigo do protagonista enquanto lidam com o passado de Rocket -o guaxinim.

Estados Unidos, 2023.

Direção: James Gunn.

Com: Chris Pratt, Karen Gillan e Will Poulter.

16 anos

A PRIMEIRA MORTE DE JOANA

Questionando os motivos de sua tia-avó nunca ter namorado, Joana percebe que as mulheres da sua família guardam segredos. O longa venceu o Festival de Gramado de 2021 na categoria de melhor filme, avaliado pelo júri da crítica.

Brasil, 2021.

Direção: Cristiane Oliveira.

Com: Letícia Kacperski, Isabela Bressane e Joana Vieira.

14 anos

RODEO

Uma jovem que adora motocicletas se envolve com um grupo de corridas clandestinas.

França, 2022.

Dir.: Lola Quivoron.

Com: Julie Ledru e Yannis Lafki.

14 anos

O ÚLTIMO CHAMADO DE MARIA

Aborda acontecimentos sobrenaturais numa aldeia bósnia.

Panamá, 2022.

Direção: Erik Cotrina.

Com: Marija Pavlovic, Vicka Ivankovic e Ivan Dragicevic.

12 anos