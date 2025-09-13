   Compartilhe este texto

Gloria Groove transforma funk em soul em show teatral no The Town

Por Folha de São Paulo

13/09/2025 20h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Extra! Extra! Não fique de fora dessa, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda", cantava Gloria Groove para recepcionar o público que foi ver seu show no The Town. Era um dos seus maiores sucessos, a música "A Queda", mas repaginada, numa versão muito menos sombria que a original.

Uma das drag queens mais famosas do país, Gloria foi ao festival montada de ilusionista, com cartola preta, gravata borboleta e colete brilhante. Reformou praticamente todas as músicas da sua setlist para entregar um show diferente dos que fez ao longo do ano, deixando para atrás a turnê de pagode "Serenata da GG".

O funk "Bonekinha", por exemplo, perdeu as reboladas para ganhar uma dança pomposa, com uma cadeira preta no centro do palco, batidas de pés e movimentos de mãos abertas, numa coreografia com influências do charleston e do rockabilly.

Não à toa, depois cantou "Smoke Gets in your Eyes", cover do grupo americano The Platters, febre nos anos 1950. Foi uma performance chique, tanto quanto a do R&B "Samba in Paris", que a artista lançou com o rapper Baco Exu do Blues. O pagode "Nosso Primeiro Beijo" e o rap "Leilão" também foram cantados com um arranjo elegante, mais puxados para o soul, com presença forte do baixo e do saxofone.

O show seguiu essa tônica. "Vermelho", que tomou os bailes funk em 2023, também foi cantada como uma música de soul, com direito a coral, de Gloria, dos backing vocals e do público.

Tanta teatralidade tem motivo. Gloria acaba de sair de uma temporada na peça musical "Wicked", em cartaz no teatro Renault, em São Paulo. Lá ela interpretou a vilã Madame Morrible, se tornando a primeira drag queen no elenco da produção que é sucesso há 20 anos na Broadway e já viajou para vários países. Em entrevistas, Gloria disse que agora não vai largar o teatro musical tão cedo.

Depois teve rock. Batendo cabeça, a drag queen cantou "Sobrevivi", sua música com a cantora Priscilla Alcantara, que era do gospel, migrou para o pop e também se apresentou no The Town neste sábado.

O festival, que toma o Autódromo de Interlagos, na capital paulista, segue agora com shows de Ivete Sangalo, e da americana Mariah Carey, que fecha a programação do dia. No domingo, o lineup tem Iza, Camila Cabello e Katy Perry.

