Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

Por Folha de São Paulo

10/09/2025 20h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo está gravando o primeiro capítulo de uma novela gravada em vertical, que será estrelada pela atriz e influenciadora digital Jade Picon. Com direção de Adriano Melo, a ideia é que a produção emule formato popularizado por redes como o TikTok, que ganhou fama com episódios de até cinco minutos.

A iniciativa foi descrita como um "microdrama". "Em mais uma iniciativa voltada para inovação, os Estúdios Globo desenvolvem projetos de dramaturgia em múltiplos formatos. O 'microdrama', gravado na vertical, é um deles. Está em fase de piloto e passará pelos habituais processos de avaliação. Não há previsão de exibição", afirmou a assessoria da emissora.

Como a maioria dos pilotos na indústria televisiva, a gravação servirá como teste, que pode implicar na possível aprovação do formato. Com o material finalizado, a Globo irá negociar a produção completa da novela, que pode ser exibida em plataformas próprias, como o Globoplay e o Gshow, ou mesmo redes terceiras como o próprio TikTok.

O formato já havia sido testado pela emissora no período final da novela "Garota do Momento", mas o projeto da vez trará uma história original e pensada para o ambiente digital. Não há planos de que ela seja exibida na TV Globo.

Entre os planos da emissora também está a possível produção de doramas, outro fenômeno que tem dominado os streamings.

