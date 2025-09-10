   Compartilhe este texto

Ex-SBT, Paulo Mathias é contratado pela Record

Por Folha de São Paulo

10/09/2025 20h30 — em
Arte e Cultura



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-apresentador do programa Chega Mais, do SBT, Paulo Mathias, 34, é o mais novo contratado da Record. O jornalista será um dos âncoras do Link Podcast, plataforma do canal com foco em jornalismo e cultura, e também integrará a equipe de cobertura de A Fazenda 17, reality rural da emissora que estreia nesta segunda-feira (15).

Fora da televisão desde o início de 2025, Paulo anunciou a novidade nas redes sociais: "Turma! Vou apresentar o @linkpodcastoficial durante o período de A Fazenda 17. De segunda a sexta-feira, estarei ao vivo, às 14h, ao lado da talentosíssima Mônica Fonseca, cobrindo as principais notícias do dia e o que vai acontecer lá em Itapecerica!"

Em comunicado, a Record explicou que a contratação do apresentador está alinhada à proposta do podcast: "A ideia é conversar, debater e entreter de forma leve, rápida e participativa, do jeito que o público do Link gosta."

O próprio Paulo reforçou o entusiasmo com a novidade: "As lives são um espaço único de troca com as pessoas, e quero transformar cada transmissão em um bate-papo vibrante e com informação". A atual edição do reality estreia com 24 peões confinados na tradicional sede de Itapecerica da Serra, São Paulo, e não haverá Paiol -todos os participantes já começam direto na disputa oficial pelo prêmio de R$ 2 milhões. Adriane Galisteu segue no comando da atração pelo quinto ano consecutivo.

As transmissões com Paulo Mathias vão estar disponíveis no YouTube , no Record Plus e em todas as plataformas digitais do Link Podcast.

