'Foi um processo árduo, mas ele está a cada dia melhor', diz João Silva sobre Faustão





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acompanhado da namorada, Isabella Kerlakhian, João Silva compareceu ao primeiro dia de The Town, neste sábado (6), no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O apresentador do SBT veio assistir aos shows de Travis Scott e Lauryn Hill. Lamentou ter perdido o de Matuê, que aconteceu mais cedo.

Sobre a recuperação do pai, Faustão, João está otimista: "Foi um processo longo, árduo, mas ele está cada dia melhor", diz. O apresentador passou por dois transplantes nos últimos meses e já se recupera em casa.

FESTEIRO

Conhecido pelas suas festas lotadas de famosos, João diz que não perde a oportunidade de celebrar a vida com amigos.

"Sempre gosto de dar festas, você junta as pessoas em um ambiente em que elas estão desarmadas, tranquilas para conversar", diz

ele, que dá a receita para uma festa perfeita: "pouca cerimônia e muita curtição. A galera que quer tomar um drink, tem que ficar à vontade para poder tomar, dançar", diz.

João, que aos 21 anos já apresenta o seu Programa do João, no SBT, diz se inspirar em muitos colegas de profissão além do pai.

"Luciano Huck, Celso Portiolli, Patrícia Abravanel", cita. "Acho que temos uma trajetória parecida: ela sofreu muito, apanhou bastante no começo, assumiu o Programa Silvio Santos, um dos mais tradicionais da TV brasileira e hoje conseguiu virar esse jogo", diz.