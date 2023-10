Fim de semana em SP tem Batekoo Festival com Liniker e mostra de cinema russo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O começo de outubro oferece aos paulistanos opções de lazer para todos os gostos, com atividades ao ar livre e shows.

Entre as dicas do que fazer neste fim de semana estão o Batekoo Festival, que traz Liniker e Gaby Amarantos, e uma mostra de cinema com produções russas e soviéticas.

Confira a seguir destaques da seção especial O Melhor do Fim de Semana. Produzida pela equipe do Guia Folha e publicada sempre às sextas, ela pretende orientar o leitor sobre o que há de melhor na programação de São Paulo.

BATEKOO FESTIVAL TERÁ LINIKER E GABY AMARANTOS 

Após a estreia marcante em 2022, a segunda edição do Batekoo Festival acontece neste sábado (7), no Memorial da América Latina, com Liniker, Gaby Amarantos e Tasha e Tracie como atrações principais.

Entre as conquistas da cantora do interior paulista está o posto de primeira artista transgênero brasileira a vencer um Grammy Latino. Em 2022, Liniker levou o prêmio de melhor álbum de música popular brasileira com "Indigo Borboleta Anil". Já a paraense Gaby Amarantos foi indicada ao mesmo prêmio neste ano pelo disco "TecnoShow".

A dupla formada pelas irmãs gêmeas paulistanas Tasha e Tracie, que possuem fortes referências negras e periféricas, carregam falas sobre empoderamento, conquista e autoestima. "TANG", "Salve", "SUV" e "Diretoria" fazem parte do repertório.

O festival nasceu da festa já conhecida por suas edições em Salvador, Recife, Rio e São Paulo e, na primeira edição, recebeu 12 mil pessoas na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians na região leste, com programação protagonizada por artistas como Fat Family, Ludmilla, Afro B, O Kannalha e Seu Osvaldo, tido como o primeiro DJ do Brasil.

Com o tema "O Big Bang dos Pretos", neste ano o evento faz referência aos quilombos. Já o lema do festival, "a gente não quer ser assistido, a gente quer se assistir", segue como o grande propósito da festa. O discurso, dizem os organizadores, questiona a banalização da representatividade e que esses corpos não desejam ser exceções.

Os ingressos custam R$ 240 (inteira) e R$ 130 (entrada social), e podem ser comprados na plataforma Shotgun e já estão no quarto lote. Pessoas trans, pessoas com deficiência e africanos que residem no Brasil têm lista de gratuidade.

FESTIVAL HÍBRIDO

O evento de empreendedorismo canábico está marcado para acontecer no Komplexo Tempo (av. Henry Ford, 511, Parque da Mooca) entre a sexta (6) e o domingo (8), das 11h às 21h. Na programação, estão previstos desfiles de moda com peças que levam cânhamo na composição, palestras, gastronomia e um galpão de economia verde. A música também fica garantida com DJ sets de Rodrigo Bento e artistas como Lei Di Dai, Ministereo Público e Yago Oproprio com participação de Rô Rosa e DJ Andy. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e podem ser comprados no Sympla.

MOSTRA MOSFILM

A cinemateca (largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, zona sul) recebe a nona edição da Mostra Mosfilm, dedicada a produções russas e soviéticas. A programação é gratuita e acontece até o dia 15 de outubro. Neste final de semana, os destaques da mostra são "Eu Sou Cuba", de Mikhail Kalatozov, que será exibido na área externa do local às 20h30 do sábado (7), e "Estação de Trem Para Dois", dirigido por Eldar -Ryazanov a exibição do longa indicado à Palma de Ouro em 1983 está marcada para as 17h45 do domingo (8). A retirada dos ingressos deve ser feita com 1h de antecedência.

SUELEN NARA IAN

O espetáculo para crianças estreia no próximo sábado (7) no Teatro das Artes (av. Rebouças, 3970, loja 409, Pinheiros), às 15h. Com texto de Luisa Arraes e direção de Débora Lamm, a peça traz a perspectiva das crianças sobre separação dos pais e diversidade familiar. A montagem ainda inclui músicas sobre questões mirins, cantadas com ukulele e escaleta. Após as sessões, os atores também participam de um bate-papo com o público para falar sobre o processo de criação da peça, que recebeu diversos prêmios de teatro infantil. Os ingressos, que custam a partir de R$ 80, podem ser comprados na Eventim.

69º ANIVERSÁRIO DE MOEMA

Com música, artesanato, comidas e brincadeiras, como pula-pula e pintura facial, o evento gratuito acontece no domingo (8), no Parque das Bicicletas (r. Iraé, 35, Moema), das 10h às 20h. Uma celebração ecumênica feita pelo padre Samuel, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, abre as festividades, sucedidas por um parabéns simbólico ao bairro. Na programação, há ainda recreações esportivas oferecidas pelo projeto Mexa-se, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, como patinação, slackline, tênis de mesa, cama elástica e piscina de bolinhas.

NUTELLA AMA PÃO

Em comemoração ao Dia Mundial do Pão, a marca de creme de avelã organiza uma ação nos dias 6 a 8 de outubro no parque Villa-Lobos (av. Queiroz Filho, 1.315, Pinheiros). Das 9h às 17h, o estande vai servir diferentes combinações de pães com Nutella que custam a partir de R$ 7. Os visitantes podem escolher entre pão de queijo, australiano, francês ou multigrãos, e para acompanhar, as opções de bebida são diferentes tipos de café, sucos ou refrigerantes. O local conta com cenários instagramáveis e loja que vende cremes de avelã e itens de culinária da marca. A entrada é gratuita.

BATE-PAPO COM MAURÍCIO PEREIRA

O músico e compositor Maurício Pereira se une à apresentadora e radialista Roberta Martinelli neste sábado, 7, a partir das 16h, para falar sobre seu primeiro projeto literário -o livro "Minha Cabeça Trovoa - As Letras que Eu Fiz e Suas Histórias", lançado pela Editora Mireveja. Na Casa das Rosas (av. Paulista, 37) e com entrada gratuita, o artista fala sobre o passeio que o projeto faz por suas letras, que narram o cotidiano de relações, angústias e da cidade, e são acompanhadas por comentários sobre os processos de seu trabalho.