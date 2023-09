Filha de Paul Walker faz homenagem ao ator no dia em que ele completaria 50 anos: 'Meu anjo da guarda'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (12), Paul Walker, o astro da franquia "Velozes e Furiosos", completaria 50 anos, e sua filha, Meadow Walker, 24, prestou uma emocionante homenagem em memória do ator. A publicação no Instagram comoveu os fãs do artista, que morreu em um acidente de carro em novembro de 2013.

"Feliz aniversário para o meu anjo da guarda. Obrigada pelo seu amor, orientação, amizade, luz do sol e por me criar para enxergar toda a beleza no mundo. Você é a alma mais gentil, humilde, generosa e carinhosa que conheço. Você me ensinou desde jovem a sempre tratar todos com respeito, fazer o bem e cuidar do nosso planeta", escreveu Meadow.

O texto encerra: "Eu te amo e sinto saudades todos os dias." A homenagem foi acompanhada por uma foto nostálgica de Meadow ainda criança, nos braços de Paul Walker.

Em maio deste ano, a filha de Walker revelou que fará uma participação especial no 10º filme da franquia "Velozes e Furiosos". "O primeiro filme foi lançado quando eu tinha um ano de idade. Eu cresci no set assistindo meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Chris e outros nos monitores. Graças ao meu pai, nasci na família 'Velozes e Furiosos'. Não acredito que agora vou estar lá também, com aqueles que estiveram por perto para me ver crescer", escreveu ela, na ocasião.