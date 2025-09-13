Festival Dupla de Três tem shows grátis de Letrux, Ana Cañas, Cícero e Tiê em setembro





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Dupla de Três, dedicado à música brasileira, tem shows gratuitos na Caixa Cultural, na região central da capital paulista, entre os dias 18 e 21 de setembro. Entre os nomes confirmados estão Letrux, Ana Cañas e Tiê.

Com curadoria da jornalista e apresentadora Fabiane Pereira, o evento traz dois artistas da nova geração, que convidam um nome nacional consagrado. O trio sobe ao palco com seus próprios instrumentos, sem banda de apoio. No repertório, os cantores interpretam composições autorais.

As performances acontecem de quinta a sábado, às 19h, e no domingo, às 18h. Os ingressos são distribuídos uma hora antes do início de cada apresentação. Há um limite de um bilhete por CPF.

Confira a programação completa:

Quinta (18), às 19h

Marcelo Jeneci e Tiê convidam Joyce Moreno

Sexta (19), às 19h

Mahmundi e Cícero convidam Letrux

Sábado (20), às 19h

Juliana Linhares e Vanessa Moreno convidam Leoni

Domingo (21), às 18h

Suricato e Ana Cañas convidam Zé Renato

Festival Dupla de Três

Caixa Cultural São Paulo - pça. da Sé, 111, Centro Histórico. Qui. (18) a sáb. (20), às 19h. Dom. (21), às 18h.

Ingr.: grátis, com distribuição uma hora antes do início de cada apresentação