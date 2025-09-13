   Compartilhe este texto

Festival Dupla de Três tem shows grátis de Letrux, Ana Cañas, Cícero e Tiê em setembro

Por Folha de São Paulo

13/09/2025 12h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Dupla de Três, dedicado à música brasileira, tem shows gratuitos na Caixa Cultural, na região central da capital paulista, entre os dias 18 e 21 de setembro. Entre os nomes confirmados estão Letrux, Ana Cañas e Tiê.

Com curadoria da jornalista e apresentadora Fabiane Pereira, o evento traz dois artistas da nova geração, que convidam um nome nacional consagrado. O trio sobe ao palco com seus próprios instrumentos, sem banda de apoio. No repertório, os cantores interpretam composições autorais.

As performances acontecem de quinta a sábado, às 19h, e no domingo, às 18h. Os ingressos são distribuídos uma hora antes do início de cada apresentação. Há um limite de um bilhete por CPF.

Confira a programação completa:

Quinta (18), às 19h

Marcelo Jeneci e Tiê convidam Joyce Moreno

Sexta (19), às 19h

Mahmundi e Cícero convidam Letrux

Sábado (20), às 19h

Juliana Linhares e Vanessa Moreno convidam Leoni

Domingo (21), às 18h

Suricato e Ana Cañas convidam Zé Renato

Festival Dupla de Três

Caixa Cultural São Paulo - pça. da Sé, 111, Centro Histórico. Qui. (18) a sáb. (20), às 19h. Dom. (21), às 18h.

Ingr.: grátis, com distribuição uma hora antes do início de cada apresentação

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista Bastidores da Política
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


13/09/2025

Cardi B tem dia de camelô e vende seu novo disco em metrô de Nova York

13/09/2025

Emmy, que entrega prêmios neste domingo, tem disputa acirrada com estreantes

13/09/2025

Álbum 'Certas Coisas' reforça intimidade entre Hélio Delmiro e Augusto Martins

13/09/2025

Mariah Carey perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia, há um ano

13/09/2025

Estou me permitindo fazer o que dá vontade, diz Cátia Fonseca

13/09/2025

Luísa Sonza canta Felipe Dylon e RPM em show com covers para plateia pequena e apática

13/09/2025

Backstreet Boys, no The Town, abraça cafonice e viaja para tempos mais simples

13/09/2025

Brasil sofre pilhagem cultural de empresas de IA, diz professor de Cambridge

12/09/2025

Rogério Flausino vê festivais como chance de apresentar o Jota Quest a novas gerações

12/09/2025

Ia ser uma surpresa, diz Pedro Waddington sobre Thiago ser assassino de Odete em 'Vale Tudo'

12/09/2025

Jason Derulo leva bailarinos de Beyoncé ao The Town e fica com tanquinho à mostra

12/09/2025

Flávia Saraiva diz que vai disputar só mais uma Olimpíada

12/09/2025

Musical sobre Clara Nunes ganha curta temporada em SP com Emanuelle Araújo

12/09/2025

'O Agente Secreto' abre o Festival de Brasília em clima de comemoração política

12/09/2025

'Morria de rir desse negócio de Fodete Roitman', diz Walter de 'Vale Tudo'

12/09/2025

Pedro Sampaio faz The Town rebolar com remix de funk, Backstreet Boys e Lady Gaga

12/09/2025

Escolhemos crescer juntos, diz Sophia Abrahão sobre terapia desde o início do namoro

12/09/2025

'O Agente Secreto' e 'Manas' protagonizam disputa por vaga brasileira no Oscar

12/09/2025

Duquesa mostra no The Town por que é a 'adulta na sala' do trap nacional

12/09/2025

Duda Beat encara tarefa de encher a plateia em show nesta tarde no The Town

12/09/2025

Rafa Brites diz ter sido discriminada em loja de luxo nos EUA

12/09/2025

Regina Duarte lamenta condenação de Jair Bolsonaro

12/09/2025

Gabriela Loran celebra papel que vai além da amiga da protagonista em novela das 21h

12/09/2025

'Downton Abbey: O Grande Final' derrapa com roteiro fraco

12/09/2025

Aos 92, Michael Caine deve sair da aposentadoria por sequência de sucesso

12/09/2025

'Pensam que a gente sai do programa rica', diz campeã da 2º temporada do Drag Race Brasil

12/09/2025

Lívian Aragão desmente que Renato Aragão esteja em asilo e rebate fake news

12/09/2025

Giorgio Armani determinou em testamento que sua grife de luxo deve ser vendida

12/09/2025

Jerry Seinfeld afirma que o movimento Palestina Livre é pior do que a Ku Klux Klan


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!