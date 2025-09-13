Cardi B tem dia de camelô e vende seu novo disco em metrô de Nova York





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vender seu novo álbum "Am I The Drama?" nas ruas de Nova York, Cardi B resolveu fazer o mesmo no metrô da cidade. Vestida com um calça e casaco de moletom com capuz, ela entrou em um dos vagões e anunciou seu produto como se fosse uma artista em início de carreira, que precisa levar dinheiro para casa.

"Eu era uma bailarina profissional [o que não deixa de ser verdade, já que ela trabalhou como stripper], estou tentando dar um bom exemplo para os meus filhos, por favor comprem o meu disco", disse ela, sem, no entanto, omitir o nome do álbum, tão aguardado por seus fãs. Cardi B, aparentemente, não foi reconhecida no trecho compartilhado em sua conta no Instagram.

No final da viagem, ainda na estação, um rato cruzou seu caminho, deixando-a assustada. "Ai, meu Deus. Não consigo! Me tira daqui!". A presença de roedores não é incomum no metrô de Nova York, principalmente sobre os trilhos.

O novo disco da cantora chega às plataformas sete anos após "Invasion of Privacy" (2018). Ele conta com 23 faixas, entre elas o proibidão "WAP", hit de 2020 com Megan Thee Stallion, que alcançou mais de 1,4 bilhão de streams só no Spotify.