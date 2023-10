Faustão escolhe Record e dá primeira entrevista após transplante de coração

Além disso, Faustão ganhou os presentes que a produção do Domingo Espetacular preparou para ele. O apresentador se emocionou com as lembranças e relembrou o saudoso Perdidos na Noite, que teve uma passagem pela Record nos anos 1980 antes de migrar para a Band.

O apresentador falou da emoção de ter uma segunda chance, da gratidão à família do doador e como essa experiência o motivou a se dedicar a apoiar campanhas pela doação de órgãos no Brasil.

Um trecho da conversa será exibido nesta sexta-feira (5) dentro do jornalístico comandado por Reinaldo Gottino. Todo o restante será revelado na revista eletrônica comandada por Sérgio Aguiar e Carolina Ferraz no próximo domingo (8).

