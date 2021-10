Famosos homenageiam Fernanda Montenegro em seu aniversário de 92 anos

Por ser a única inscrita à cadeira de número 17, a atriz Fernanda Montenegro deve se tornar a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). A confirmação oficial da conquista será no dia 4 de novembro, quando ocorrem as eleições oficiais da ABL.

O diretor Karim Aïnouz, que trabalhou com Montenegro em "A Vida Invisível" (2019) lembrou da atriz em seu perfil do Instagram. "Que alegria poder viver em um mundo que tem você!"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.