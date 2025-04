Ex-modelo Ana Claudia Michels abre consultório de geriatria em SP

Na publicação, a ex-modelo afirmou ter tido longos anos de estudo e que, depois da formação em medicina, fez residência em clínica médica no Hospital Albert Einstein e especialização em geriatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

"Estou inaugurando o meu consultório. Ele fica em São Paulo, no bairro de Pinheiros. O planejamento do envelhecimento saudável começa na hora que você determinar. Todas as informações práticas para agendamento de consultas vão estar no link aqui na página. Espero ver vocês em breve."

Por meio de um vídeo, ela anunciou a novidade e afirmou que vai publicar novos conteúdos nas próximas semanas. Ana ainda disse que não há idade certa para marcar uma consulta com um geriatra porque todo médico do segmento tem formação em clínica geral.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de anos nas passarelas como uma das modelos mais famosas do Brasil, Ana Claudia Michels conseguiu realizar o sonho de ser médica. Agora especialista em geriatria, ela abre um consultório focado nos cuidados com o envelhecimento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.