Ex-atriz da Disney conta como perdeu todo o dinheiro que ganhou no seriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Christy Carlson Romano, 37, contou ter perdido grande parte do dinheiro que ganhou quando atuou aos 16 anos na série "Mano a Mana" (Disney), na qual contracenava com o ator Shia Lebouf. "Não guardei dinheiro algum e nem investi o montante que ganhei com sabedoria", disse a artista, emendando que se arrependeu pela má administração das próprias finanças.

Ela conta que o cenário só não foi pior devido a lei Coogan, regulamentação que visa proteger o patrimônio de crianças que trabalham como artistas nos Estados Unidos até que atinjam a maioridade. O objetivo é evitar abusos e exploração infantil.

"Usei o dinheiro da lei Coogan para ir à a faculdade aos 18 anos", afirmou a atriz, que à época pretendia abandonar a carreira artística, mas acabou desistindo dos estudos um ano e meio após ter iniciado. "E então eu tinha todo esse dinheiro ao meu dispor. Nunca falei sobre quanto ganhei, mas a questão é que dinheiro não tinha um propósito para mim", lamentou, em um vídeo divulgado no próprio canal no YouTube.

Ela defendeu que as pessoas entendam desde a infância a importância do dinheiro na vida delas e como é essencial saber administrá-lo. Romano continuou seu relato dizendo que, se sentindo bastante confiante em relação ao patrimônio que tinha, aos 21 anos rompeu com a família e passou a gastar desenfreadamente.

Para a artista, isso aconteceu porque ela não se sentia boa o suficiente para as pessoas e essa frustração foi descontada em gastos exorbitantes, como em carros, por exemplo, incluindo um Corvette 1972 que ela nunca dirigiu. "Usava dinheiro e compras como uma arma. Acreditava que se adquirisse certas coisas, me sentiria melhor e que se me privasse disso, estaria fechada para essa diversão, me sentindo sozinha novamente", pontuou.

Ela afirmou que se arrepende de não ter investido, nem sequer administrado corretamente todo o dinheiro que ganhou. A atriz exemplificou contando que, ainda aos 21 anos, ela tinha contratos com uma gravadora e uma editora que renderam um ganho aproximado de US$ 1 milhão (correspondente a R$ 5.219 milhões) naquele ano, dinheiro que ela gastou todo no período. "Foi muito triste".

A atriz, que hoje é casada com o também ator Brendon Rooney, com quem tem as meninas Isabella, 4 e Sophia, 2, contou ter se submetido a uma cena de nudez em um trabalho somente pelo dinheiro. "A transição não foi suave para mim financeira, emocionalmente e em aspecto algum", disse a artista.

"Por isso eu digo: invista seu dinheiro em coisas que importam. A armadilha é que quando é jovem, não entende muito disso, mas a questão é que US$ 1 pode te render muito ou você pode gastá-lo", finalizou a atriz.