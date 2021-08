Caio Castro nega que traição seja motivo do término com Grazi Massafera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caio Castro, 32, se pronunciou sobre o fim do relacionamento com a atriz Grazi Massafera, 39. O ator usou o Instagram Stories neste domingo (29) para negar que tenha traído a atriz, com quem namorou por cerca de dois anos.

"Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito", lamentou Castro, que em seguida pediu que os seguidores respeitem Massafera e ele também.

"Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, nosso amor", escreveu o artista. "E se eu puder pedir algum coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando. Eu e Grazi. Boa semana a todos", finalizou.

Massafera já tinha confirmado o término da relação em entrevista exclusiva à revista Ela, do jornal O Globo, publicada neste domingo (29). "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados", afirmou a atriz. "O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história".

Castro e Massafera assumiram o relacionamento dia 14 de fevereiro de 2020, data em que é comemorado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Rodeada de balões em forma de coração, a atriz apareceu segurando uma taça de vinho, discreta. Castro, que por sua vez compartilhou o clique em seu story, deixou a mensagem de "Feliz Dia dos Namorados" em inglês.

Os dois levantaram suspeitas de namoro após serem vistos aos beijos no aniversário do apresentador Luciano Huck, em setembro de 2019, e em seguida no festival Rock in Rio do ano passado. Apesar de estarem sempre juntos, e terem feito uma viagem pela África do Sul, os dois não tinham assumido o compromisso nas redes antes da data citada.