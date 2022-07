Esposa de Stênio Garcia relata acusações e agressões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Marilene Saade não esconde como está balançada após a repercussão de um vídeo em que impede seu marido, o ator Stênio Garcia, 90, de dar entrevista a um repórter por estar sem máscara. Saade revelou que até pensou em sair do Brasil.

"Minha vontade era sair do Brasil, mas a gente não está com fôlego financeiro para isso. Estão infernizando nossas vidas, podem destruir a imagem que você leva", desabafou ela, que é casada com Garcia há 24 anos, em entrevista ao site Notícias da TV.

Na noite desta quinta (21), ela também compartilhou um longo texto em seu Instagram falando sobre a situação e agradecendo aos amigos e familiares que estão a apoiando neste "desequilíbrio". "A gente acha que é super-herói e da conta de tudo e meu corpo avisou quando tive herpes e disfunção no exame de sangue e continuei até ter a crise nervosa e perder o equilíbrio em público", começou.

"Uma pessoa ruim faz por trás e não se expõe jamais e ainda esconde, mas segundo médicos que estão me ajudando foi o limite da exaustão e o que fiz", continua ela no texto, garantindo que se fosse uma pessoa "ruim e articulada" não teria perdido o controle como aconteceu na situação.

"Eu tenho estado muito mal porque me desequilibrei e mais ainda com tanta acusação e agressão de pessoas que não me conhecem", escreveu. Por fim, ela agradece o apoio de amigos e familiares, incluindo a família do marido, nesse "tsunami" que está passando.

"Isso aqui não é uma explicação e sim um agradecimento a minha família e amigos. Amigos a gente conta numa palma da mão, mas eles existem e são fundamentais nos bons e maus momentos. Gratidão a todos que estão me ajudando a levantar", finalizou.