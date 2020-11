Emicida e Silvio Almeida conversam sobre as 'pequenas alegrias da vida'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado e professor Silvio Almeida conversa com o rapper Emicida, neste sábado (21), sobre a importância de destacar no cotidiano as "pequenas alegrias da vida adulta". A expressão nomeia uma das faixas do disco AmarElo, lançado pelo rapper em 2019, e que acaba de vencer a categoria Álbum do Ano, do Prêmio Multishow.

A música aponta formas alternativas de observar o cotidiano de trabalho de um homem, negro, pai e trabalhador, propondo diversas reflexões.

Almeida, que também é colunista da Folha, recebe Emicida em seu recém-lançado canal no YouTube. O conteúdo faz parte do quadro "Entrelinhas", que é realizado por temporadas. Nesta primeira, as conversas são referentes ao Brasil, passando por discussões de eleições, política, construção da brasilidade, entre outros temas relacionados. O rapper Mano Brown e o historiador, professor e escritor carioca Luiz Antônio Simas já foram entrevistados no quadro.

No próximo dia 8 de dezembro, Emicida e a Netflix lançam o documentário "AmarElo - É Tudo Pra Ontem". O filme mescla cenas do show histórico realizado pelo rapper no Theatro Municipal de São Paulo, em novembro de 2019, à história da cultura negra brasileira nos últimos cem anos.