'Ela é uma deusa', diz Pedro Novaes, sobre a mãe Letícia Spiller

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Tenho muita sorte em poder chamar a minha mãe de mãe. Tenho o privilégio de ter uma mulher tão dedicada, amorosa e presente na minha vida, mesmo que eu não more com ela desde os 14 anos. Ela me inspira na minha profissão, espiritualidade e maneira de enxergar o mundo. Letícia Spiller é realmente a mulher mais incrível que eu já conheci.

Cresci com minha mãe me apoiando em todas as minhas escolhas e incentivando minhas habilidades. Desde a decisão de não cursar uma faculdade, de me entregar de cabeça às artes, de criar a minha banda... Ela sempre esteve comigo desde o primeiro momento. Comprou uma bateria e montou na sala de casa, e quando eu tocava -mesmo fazendo muito barulho e tocando mal-- ela me olhava, sorria e dizia 'é isso, meu filho'.

Quando estava muito ocupada no trabalho, me levava junto para os sets de gravação. Se estava mais tranquila, inventava algum rolê para nós fazermos. Eu vejo esse cuidado até hoje com a minha irmã [Stella Loureiro, 11]. Minha mãe se entrega em tudo o que faz. Aliás, 'entrega' seria uma ótima palavra para descrevê-la, já que ela vive o agora e o faz intensamente.

Ela me ensinou a ter humildade e a ser grato pelas conquistas. Me mostrou como é bom ser filho dela e do meu pai (o ator Marcelo Novaes). O fato de as pessoas a acharem linda e radiante abriu portas para que minha mãe mostrasse o seu trabalho, seu talento. De fato, ela é uma deusa.

A nossa relação sempre foi construída de igual para igual. Minha mãe sempre me ouviu, me pediu conselhos e criou esse lugar de troca, mesmo tendo muito mais conhecimento e experiências do que eu. Um dos momentos mais marcantes foi quando comecei a ver como eu tinha influência nas escolhas da minha mãe, que eu tinha um poder de ajuda, até mesmo em relacionamentos amorosos.

Sei que ter uma família como a minha é um privilégio e tanto. Hoje nós seguimos próximos, sempre grudados. Família é escolha e eu escolhi nunca ficar longe dela. É difícil falar sobre a minha mãe, porque o sentimento transborda, transcende. Ela tem prazer em estar fazendo gente feliz. Se eu me entrego em tudo, é porque aprendi com ela. Se tenho contato com meu lado espiritual, ela me ensinou. Ela é luz, basta olhar para perceber que ela brilha, por dentro e por fora."