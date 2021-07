'É uma negra', Daiane dos Santos chora com medalha de Rebeca na ginástica

"Consegui nossa primeira medalha. Todas as pessoas que já passaram pela ginástica feminina do Brasil se veem aqui nessa medalha, estão sentindo orgulhosas de mim e fazendo parte dessa história. Estou só continuando, dando mais um passo na nossa geração", afirmou.

Após a cerimônia de premiação, Rebeca disse estar "feliz demais" com a conquista e a dedicou a todas as gerações de ginastas brasileiras. Ela ficou atrás apenas da americana Sunisa Lee na disputa. Já o bronze foi para a russa Angelina Melnikova.

Muitos internautas comentaram o desabafo de Daiane dos Santos. "É emocionando. Duas mulheres negras, da periferia. As duas sabem o que tiveram que vencer", comentou uma internauta. "Daiane falando e Rebeca me destruiu, são as maiores", disse outro.

"Ela [Rebeca] é uma mulher, que veio de uma origem humilde, foi criada por uma mãe solo, como a dona rosa, porque o pai da Rebeca é vivo, mas não é presente na vida dela. Aguentou tudo o que aguentou, todas as lesões e está aí hoje. A segunda melhor atleta do mundo hoje, uma brasileira", completou.

